Португалія стала четвертою країною в Європейському Союзі після Бельгії, Австрії і Швеції, яка зробила це.

Португалія цими вихідними закрила свою останню вугільну електростанцію, припинивши таким чином використання забруднюючих матеріалів у виробництві електроенергії.

Вона стала четвертою країною в Європейському Союзі (після Бельгії, Австрії і Швеції), яка зробила це, повідомляє Reuters.

Завод Pego, що розташований в центральній Португалії, був другим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу в країні.

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Цей крок зроблений на дев'ять років раніше від запланованого Португалією припинення використання викопного палива в 2030 році.

Зазначається, що хоча 60-70% електроенергії надходить із відновлюваних джерел, Португалія все ще сильно покладається на імпортне викопне паливо для задоволення загальних потреб в енергії. Є побоювання, що завод Pego, яким керує приватна група Tejo Energia, тепер може бути переобладнаний на спалювання деревних гранул, однак екологи застерігають від цієї помилки.

"Відмовитися від вугілля лише для переходу на наступне найгірше паливо - це явно не вихід. Замість цього слід зосередитися на швидкому нарощуванні наших потужностей відновлюваної енергії з вітру та сонця", - сказав голова екологічної групи Zero Франсіско Феррейра.

На цьому тлі в українському уряді сьогодні заявили, що наша держава перегляне свої зобов'язання щодо відмови від використання вугілля в енергетиці, які були взяті під час кліматичної конференції COP26 у Глазго менш як місяць тому, й перенесе терміни їхнього виконання на пізніший строк.

Як повідомляв УНІАН, понад 40 країн світу під час кліматичного саміту COP26 у Глазго погодилися поступово відмовитися від використання вугілля в енергетиці. Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х. Серед країн, які домовилися припинити використання вугілля для виробництва електроенергії, такі великі споживачі, як Канада, Польща, Південна Корея, Україна, Індонезія та В'єтнам.

Нагадаємо, українські вугільні електростанції стали лідерами у Європі за викидами забруднюючих речовин. Від спалювання вугілля для виробництва електроенергії три основні забруднюючих речовини викидаються в повітря, що загрожує здоров'ю людей.

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Автор: Олександр Топчій