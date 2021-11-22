Зобов'язання відмовитися від вугілля до 2035 року Україна взяла менш як місяць тому на кліматичній конференції COP26 у Глазго.

Україна перегляне зобов'язання щодо відмови від використання вугілля в енергетиці, які взяті під час кліматичної конференції COP26 у Глазго.

Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолювала українську делегацію на конференції у Глазго, пише DW.

"Міненерго попросило час, щоб скоригувати ці плани, відповідно до власних розрахунків та енергетичної стратегії України", - сказала Стефанішина.

При цьому вона не змогла детальніше пояснити, яким саме буде це коригування, припустивши, що терміни відмови від спалювання вугілля на ТЕС може бути відкладено.

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Як повідомляв УНІАН, понад 40 країн світу під час кліматичному саміті COP26 у Глазго погодилися поступово відмовитися від використання вугілля в енергетиці. Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х. Серед країн, які домовилися припинити використання вугілля для виробництва електроенергії, такі великі споживачі, як Канада, Польща, Південна Корея, Україна, Індонезія та В'єтнам.

Нагадаємо, українські вугільні електростанції стали лідерами у Європі за викидами забруднюючих речовин. Від спалювання вугілля для виробництва електроенергії три основні забруднюючих речовини викидаються в повітря, що загрожує здоров'ю людей.

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Автор: Олександр Топчій