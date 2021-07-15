Новий підхід стосуватиметься насамперед безпеки поставок газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір застосувати нові підходи до поставок газу для побутових споживачів, насамперед це стосуватиметься безпеки поставок.

Про це повідомляє прес-служба компанії, посилаючись на голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Читайте такожПісля подорожчання газу піднімуть ще один тариф - прогноз

"Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств, бачимо певні виклики в цьому напрямку. Сподіваюся, протягом декількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо", - цитує прес-служба Вітренка.

Що зміниться:

За його словами, новий підхід полягатиме, по-перше, в безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди.

По-друге, буде базуватися на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні. Разом з тим він сприятиме розвитку ринку і конкуренції, зазначив Вітренко.

Голова правління підкреслив, що "Нафтогаз" ставить перед собою амбітні цілі в ряді напрямків, від видобутку і торгівлі газом до енергоефективності та розвитку водневих проектів — у всіх цих сферах компанія прагне бути національним лідером і двигуном змін.

У компанії нагадали, що "Нафтогаз України" реалізує комплекс заходів, спрямованих на діджиталізацію взаємодії в трикутнику"споживач — держава — постачальник".

Ринок газу в Україні

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

У березні 2021 року НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 грн за кубометр, що на 8% нижче лютневої ціни.

Всі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на квітень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,52 грн за кубометр, що на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Разом з тим, за бажанням можна знову перейти на місячне обслуговування.

Раніше "Нафтогаз" показав вартість газу на липень в рамках місячного тарифу, вона становила 13,13 грн за куб.м. це на 1,19 грн, або 10% більше, ніж було в червні.

НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2021 року запропонував клієнтам нову ціну на газ. Блакитне паливо реалізовуватимуть за єдиною ціною в рамках річного тарифного плану"фіксований".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна