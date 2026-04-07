Найбільша у світі система вітрових електростанцій запрацює просто посеред моря в Європі

Вона має забезпечити світлом 3,3 мільйона домогосподарств.

Найбільшу у світі морську вітроелектростанцію Hornsea 3 нещодавно підключили до національної енергосистеми Великої Британії за допомогою першого підводного кабелю, який пролягає по дну Північного моря.

Видання Daily Galaxy пише, що бельгійський морський підрядник Jan De Nul Group, який виконує роботи, до кінця 2026 року транспортує та прокладе в межах проекту загалом 680 кілометрів експортного кабелю. При цьому постачальник кабелю NKT розпочав їхнє виробництво три роки тому і планує завершити цього літа.

Проект Hornsea 3 потужністю 2,9 гігавата компанії Ørsted розрахований на постачання електроенергії до понад 3,3 мільйона британських домогосподарств. Згідно з планами, повністю система почне працювати до кінця 2027 року.

Як тільки Hornsea 3 почне виробляти електроенергію, морський кабель буде передавати її від турбін в Північному морі до узбережжя Великої Британії. Там електроенергія потрапить до підземного кабелю, що тягнеться на відстань понад 50 кілометрів до перетворювальної підстанції у Свардестоні, Норфолк. Саме тут постійний струм перетворюється на змінний для постачання до енергомереж Сполученого Королівства.

Система розташована приблизно за 120 кілометрів від узбережжя британського Йоркширу – тобто достатньо далеко від берега, щоб мати доступ до більш потужних та стабільних вітрових ресурсів. Будівництво вступило у фази розробки та отримання дозволу ще у 2018 році, а це означає, що проєкт готувався майже 10 років, перш ніж його перший кабель досяг суші.

Загальна вартість проекту Hornsea 3 оцінюється в майже 11,3 млрд доларів, що ставить його серед найбільших окремих інвестицій в енергетичну інфраструктуру у Великій Британії.

У Сполученому Королівстві прагнуть досягти показника у 50 гігават генерації від морської вітроенергетики до 2030 року та нульового рівня викидів до 2050 року. Наразі країна експлуатує близько 15 гігават потужностей морської вітроенергетики.

