Щоб запобігти аварії на ЗАЕС, Україна завозила на окуповану станцію дизель.

Україна закупила та доставила на тимчасово окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) 500 тонн дизеля, щоб запобігти аварії.

Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко, зазначивши при цьому, що Росія, яка окупувала ЗАЕС, не збиралася завозити на станцію дизель, відсутність якого могла спровокувати ядерну катастрофу, повідомляє "Суспільне".

"Через російські блокпости возили. Ми просили домовитися про коридор, щоб постачати туди, щоб коли сім разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — розповів Галущенко, при цьому він зазначив, що ситуація, яка склалася, вкрай парадоксальна.

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"За фактом росіяни там контролюють, ну і нехай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли .. не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", - сказав Галущенко.

Ситуація на ЗАЕС

З перших днів вторгнення РФ в Україну агресор окупував станцію.

9 липня 2023 року окупанти терміново відправили на ЗАЕС Росгвардію. Повідомлялося окупанти мінують ЗАЕС. На станції були зафіксовані мінно-вибухові загородження, замінована техніка, вантажівки з вибухівкою.

Росія закликала НАТО на саміті "вирішити питання" з ЗАЕС.

Експерти попереджали про те, що для того, щоб перетворити ЗАЕС на Фукусіму, окупантам можна нічого не підривати, оскільки в разі розплавлення активної зони піде розвиток важкої аварії.

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