За словами експерта, в разі розплавлення активної зони піде розвиток важкої аварії.

Атомні станції ніколи не проектувалися з урахуванням можливих військових дій, тому передбачити до чого може привести ситуація на ЗАЕС вкрай складно.

Про це заявила експерт з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна, зазначивши при цьому, що АЕС захищені від падіння літаків та землетрусів, але захисту від дій окупантів там немає, повідомляє "Обозреватель".

"Можу сказати одне: атомні станції ніколи не проектувалися з урахуванням можливих військових дій. Гермооболонка та контейнери для сухого зберігання відпрацьованих відходів проектувалися на випадок падіння легкого літака, на сильні землетруси, на повені, але на такі випадки немає", - заявила експерт.

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Кошарна нагадала, що зараз п'ять енергоблоків ЗАЕС знаходяться в холодній зупинці. "Це означає, що температура теплоносія першого контуру 70 градусів. А енергоблок номер п'ять у гарячій зупинці. Це означає, що температура води, яка омиває пальне всередині реактора, перший контур – 275 градусів. Цей блок дуже швидко можна вивести на мінімально контрольовану потужність", - заявила експерт.

За її словами, у разі розплавлення активної зони почнеться розвиток важкої аварії.

"Коли він буде виведений на таку потужність, то в разі розплавлення активної зони, наприклад, внаслідок відсутності води для охолодження другого контуру, сорочки реактора, послідує розвиток важкої аварії. У гарячій зупинці, тим більше на мінімально контрольованій потужності, за оцінкою допроектних аварій НАК "Енергоатом", це відбудеться через 27 годин, а в холодній зупинці через 8 діб", - заявила експерт, зазначивши, що басейни з відпрацьованим пальним, які знаходяться поруч з кожним реактором, теж вимагають води для охолодження.

"Тільки через п'ять років перебування в такому басейні їх перевантажують для сухого зберігання на майданчики. До того, як вони розплавляться без води, пройде 14 днів. Це сценарій як на "Фукусімі". Так що вони спеціально це роблять, щоб шантажувати", - заявила експерт.

Вона також нагадала, що є шість басейнів для блоків 1-4 і шість басейнів для блоків 5-6.

"Але ці басейни теж заміновані, ще влітку минулого року", - зазначила експерт, додавши, що для повторення сценарію Фукусіми окупантам не доведеться підривати ЗАЕС.

"Можна нічого не підривати. Думаю, підірвати досить складно. А ось залишити без води для охолодження, щоб аварія розвивалася за фукусімським сценарієм, – ось це цілком реально", - заявила Кошарна.

Що відбувається на ЗАЕС

22 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія підготувала все для теракту на Запорізькій АЕС.

25 червня 2023 року ГУР повідомило про те, що РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів.

Повідомлялося про те, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю окупантів.

27 червня 2023 року кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк заявила про те, що катастрофа на ЗАЕС не буде схожа ні на Фукусіму, ні на Чорнобиль.

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