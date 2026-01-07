У Львові відновили подачу електроенергії частині об'єктів критичної інфраструктури

Вранці стало відомо, що від електроенергії відключено частину лікарень та весь електротранспорт міста.

У Львові відновили подачу електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури, які цієї ночі перевели на загальні графіки відключень. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, зранку він мав розмову з прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я стосовно ситуації з відключенням вказаних об’єктів.

"Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", - розповів міський голова.

Відео дня

Зі свого боку заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич заявила, що медична система міста впоралася з викликом – лікарні працювали на генераторах.

"Сьогодні вночі міські лікарні Львова були змушені працювати за графіками відключень електроенергії на рівні зі звичайними споживачами. Стаціонари, які потрапили під відключення з 00:00, оперативно перейшли на роботу від резервних джерел живлення. Усі критичні служби функціонували безперервно, пацієнти не залишилися без медичної допомоги, життєво важливе обладнання працювало у штатному режимі", - зазначила Кулинич.

Відключення від електроенергії лікарень та електротранспорту Львова: у чому причина

Вранці 7 січня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з ночі від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт міста, оскільки об’єкти критичної інфраструктури перевели на загальні графіки відключень.

За його словами, уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Відтак лікарні, трамваї та тролейбуси працюватимуть за погодинним графіком відключень.

За даними мерії, близько 06:00 було знеструмлено тягові підстанції, які живлять електротранспорт на вулицях Городоцькій, Виговського, Зеленій, Стуса. Для забезпечення транспортного сполучення тролейбусні маршрути частково продублювали автобусами.

Вас також можуть зацікавити новини: