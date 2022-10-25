Енергетики працюють над розв’язанням проблеми.

Через аварію на підстанції частина Рівного залишилась без електропостачання.

Про це в Telegram повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень наразі під питанням. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", – заявив він.

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Третяк закликав містян поставитись до проблеми з розумінням та максимально зменшити споживання електрики.

Атаки росіян по Рівному: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 жовтня окупанти здійснили ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. В "Укренерго" попереджали, що масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

22 жовтня внаслідок ракетної атаки окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Рівному відбулось часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот".

Згодом в ОПУ сповістили, що внаслідок атаки від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях. Зокрема у Рівненській без електропостачання залишились 175 тисяч абонентів.

Відтоді у Рівному та області ввели графіки обмеження електропостачання.

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