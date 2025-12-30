В Києві та області введені екстрені відключення світла

Наразі графік стабілізаційних відключень не діє.

В Києві та області у вівторок, 30 грудня, ввели екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

За інформацією "Київ Цифровий" стабілізаційні графіки тимчасово не діють, тому що треба терміново допомогти енергосистемі.

В свою чергу міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що сьогодні з 11:00 до 15:00 електроенергія буде відсутня на всій території міста Бровари та сіл Княжичі і Требухів.

Відео дня

"Це повʼязано з тим, що енергетики будуть проводити ряд заходів для покращення ситуації з електропостачанням у нашій громаді", - ідеться в повідомленні.

При цьому він ззаначив, що після 15:00 і до 24:00 планується подача електрики з інтервалом 5/5, а вночі, після проведення відповідних заходів, світло має бути всюди.

Відключення світла в Україні - головні новини

27 грудня Росія масовано вдарила про енергетики столичного регіону. В результаті цієї атаки особливо серйозні проблеми виникли на Лівому березі Києва та області. Там вже понад три дні тривають екстрені відключення світла. Станом на ранок 29 грудня, на Київщині 9 тисяч людей лишалися без світла третій день поспіль.

Як повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, ситуація в енергетиці після цієї атаки досі лишається важкою. Водночас, як зазначав енергетичний експерт Генадій Рябцев, ситуація зі світлом на мешканців Київщини має покращитися впродовж найближчої доби. Решта областей, особливо у східній та центральній Україні, також продовжують жити зі щоденними графіками відключення світла.

Як прогнозував виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов, скасувати графіки можна буде лише через 2 місяці після припинення російських обстрілів енергетики України, адже саме стільки часу потрібно на відновлення.

