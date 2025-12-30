Росія знову вгатила по багатостраждальній енергетиці: десятки тисяч людей без світла

Найбільші проблеми з електропостачанням наразі спостерігаються у п’яти регіонах.

Росія в ніч на 30 грудня знову вдарила по енергетиці багатостраждальної Чернігівської області, залишивши без світла десятки тисяч споживачів.

Заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук повідомила на брифінгу, що станом на ранок без світла залишаються понад 75 тисяч споживачів.

"Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - проінформувала заступниця міністра.

Юхимчук також пояснила, чому енергетики досі не можуть повернути графіки погодинних відключень на всій території Київщини та Одещини. За її словами, частина енергооб’єктів неодноразово атакувалася ворогом, а рівень пошкоджень у регіонах відрізняється.

"Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак", - пояснила заступниця міністра.

Вона також проінформувала про ремонт однієї з ліній електропередач, яка забезпечує зовнішнє живлення Запорізької АЕС від української енергосистеми. За словами Юхимчук, аварійно-відновлювальні роботи на лінії електропередачі завершені, що "дозволить забезпечити більш стійке та надійне електроживлення станції у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська" внаслідок обстрілів з боку окупантів".

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

27 грудня Росія знову масовано вгатила по енергооб’єктах Києва та області. Через наслідки ворожої атаки на лівому березі Києва досі застосовуються екстрені відключення. Періодично вони поширюються на всю столицю.

Втім в уряді обіцяють тимчасово не виключати світло в рамках стабілізаційних графіків тим споживачам, які тривалий час були без електроенергії внаслідок аварійних відключень. За словами віцепрем’єра Олексія Кулеби, над реалізацією цієї ініціативи працює Міненерго.

