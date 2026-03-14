В Україні побільшало відключень світла через атаку РФ: в 'Укренерго' розкрили деталі

Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час.

Внаслідок масованої російської атаки в Україні енергетики були змушені змінити час та обсяг застосування графіків відключень електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

"Внаслідок масованої атаки – сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання. У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Ці обмеження діятимуть до кінця поточної доби", – йдеться у повідомленні.

Зазначається. що внаслідок ворожої атаки на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Крім цього, енергетики закликали громадян перенести користування потужними електроприладами сьогодні на денний час – з 11:00 до 16:00 – і обмежити у період з 17:00 до 22:00

"Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Однак, якщо наразі у вашому регіоні діють погодинні відключення, будь ласка – споживайте електроенергію максимально ощадливо", - сказано в повідомленні.

Російська атака 14 березня – що відомо

У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього ворогом було запущено 498 засобів повітряного нападу, з них 460 цілей вдалося збити.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основною ціллю для росіян була енергетика Київської області, проте є також влучання у житлові будинки та цивільні підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: