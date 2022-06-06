США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

У президента США Джо Байдена є мало способів, як можна знизити ціни на нафту, і його подорож до Саудівської Аравії навряд чи призведе до зниження цін.

Про це пише NYT.

Білл Річардсон, міністр енергетики в адміністрації Клінтона, сказав, що "на жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти, напевно, гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток".

Дві інші нафтовидобувні країни, які могли б збільшити видобуток, — Іран та Венесуела — є противниками США, яких західні санкції значною мірою відрізали від світового ринку. Укладання будь-якої угоди з їхніми лідерами без забезпечення серйозних поступок з таких питань, як ядерне збагачення та демократичні реформи, було б політично ризикованим для Байдена. Більшість республіканців і навіть деякі демократи виступають проти компромісів з лідерами цих країн.

Навіть Саудівська Аравія, яка має найбільш вільні виробничі потужності, готові до використання, не могла б самостійно швидко знизити ціни. Це пов’язано з тим, що виробництво Росії скорочується і може впасти ще більше, оскільки європейські країни скорочують свої закупівлі.

Раніше Байден різко критикував репутацію Саудівської Аравії в галузі прав людини, її війну в Ємені та роль її уряду у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT. Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба". Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день стало відомо, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

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