При відкритті ринку природного газу для населення НКРЕКП внесла зміни до Правил постачання.

У разі відкриття ринку природного газу для виробників теплової енергії з 1 травня 2021 року, за існуючими правилами постачання газу перехід від чинного постачальника до нового постачальника буде неможливий через наявність у підприємств ТКЕ величезних боргів перед НАК «Нафтогаз України», через що підприємства ТКЕ залишатимуться у вічному рабстві в «Нафтогазі» якщо проблема заборгованості не буде вирішена законодавчо.

Про це заявив заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Олександр Пасічник в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

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«Якщо ми все таки відкриваємо ринок газу для підприємств ТКЕ з 1 травня виникає такий нюанс - за чинним законодавством перехід підприємства від чинного постачальника до альтернативного постачальника з наявним боргом заборонений. Таким чином підприємства ТКЕ залишатимуться у вічному рабстві в НАК «Нафтогаз», - зазначив Олександр Пасічник.

Він нагадав, що при відкритті ринку природного газу для населення НКРЕКП внесла зміни у правила постачання газу і дозволила побутовим споживачам з боргами переходити до нового постачальника.

«Було б логічно такі ж правила дзеркально поширити та на підприємства ТКЕ, починаючи з 1 травня цього року», - додав керівник Асоціації.

За його словами, без розв'язання проблеми, накопиченої за період ПСО, заборгованості підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» ринок газу в країні ефективно не запрацює.

«Мова йде про мільярдні борги, в тому числі пені та штрафи, які ростуть з кожним днем. А будь-яких джерел покриття цих боргів теплокомуненерго як не мали, так і не мають », - сказав Олександр Пасічник.

Він зазначив, що підписаний 9 лютого Урядом, «Нафтогазом», НКРЕКП і Асоціацією міст України Меморандум про не підвищення тарифів на ЖКП є вимушеним кроком, але не вирішує проблеми високих тарифів в цілому.

«Вже наступного дня після підписання Меморандуму «Нафтогаз», як постачальник зі спеціальними обов'язками, встановив для підприємств ТКЕ вартість газу за січень на рівні 8,8 грн за кубометр, що майже на дві гривні вище ціни газу для населення. Виникає питання: а за чий рахунок буде компенсуватися ця різниця? Ми сумніваємося, що місцеві бюджети зможуть потягнути такий додатковий фінансовий тягар», - додав він.

При цьому, експерт уточнив, що в меморандумі немає чітких кроків як підприємствам ТКЕ буде компенсована ця різниця.

Заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів впевнений, що вирішення цієї проблеми можливе через прийняття законопроекту 3800-1, зареєстрованого у Верховній Раді ще 17 липня 2020 року.

«Рішенням проблеми цієї накопиченої заборгованості перед «Нафтогазом» ми бачимо в її списанні через механізми законопроекту 3800-1. Але, на жаль, з незрозумілих причин, цей законопроект загубився в комітетах Верховної Ради. А їм якраз і передбачений вихід з кризи виробників тепла», - сказав Олександр Пасічник.

Нагадаємо, за даними НАК «Нафтогаз України», сумарна заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії, становить на даний момент близько 52,7 млрд грн.

Проект закону №3800-1 передбачає внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» та інші закони для забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Автори документа, серед яких глава політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко та екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, пропонують взаємне списання накопичених за період дії ПСО на ринку газу штучних заборгованостей між учасниками ринку. Такий спосіб не потребує додаткових запозичень коштів з держбюджету

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Автор: УНІАН