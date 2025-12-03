Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 4 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,23 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,17/42,20 грн/дол., а євро - 49,20/49,21 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 3 грудня зріс на 5 копійок і складає 42,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,10 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 49,53 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,95 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 грудня залишився на попередньому рівні і складає 42,50 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складає 49,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 гривні, а євро - за курсом 48,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

