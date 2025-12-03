У середньому, годинник на Марсі йде на 477 мікросекунд швидше.

Фізики з Національного інституту стандартів і технологій (NIST) зробили новаторське відкриття, уперше розрахувавши точну різницю в часі між Землею і Марсом, ці знання матимуть вирішальне значення для майбутніх місій NASA на Червону планету.

Дослідження NIST, опубліковане в The Astronomical Journal, дає точний розрахунок того, наскільки швидше буде йти годинник на Марсі: в середньому на 477 мікросекунд на добу швидше, ніж на Землі. Цей розрив збільшується і зменшується залежно від форми орбіти Марса і сил, що діють на довколишні планети.

Складність обчислення часу на Марсі

На думку фізиків NIST Біджуната Патли і Ніла Ешбі, ключ до розуміння часу Червоної планети криється в її слабшій гравітації порівняно із Землею. Гравітація на поверхні Марса становить лише одну п'яту від земної, що впливає на перебіг часу. У сильніших гравітаційних полях, таких як на Землі, годинник йде повільніше, ніж у слабших.

На час Червоної планети також впливає її еліптична орбіта навколо Сонця. Орбіта Марса значно змінюється протягом року, наближаючи його до Сонця і віддаляючи від нього. Це спричиняє коливання ходу годинника на величину до 226 мікросекунд на добу - на відміну від Місяця, що має відносно стабільне орбітальне положення і передбачуваний хід часу в 56 мікросекунд.

Створення основ міжпланетного зв'язку

Можливо, найбезпосереднішим застосуванням розуміння часу Червоної планети стане розробка систем міжпланетного зв'язку. Наразі зв'язок між Землею і Марсом має затримку від чотирьох до 24 хвилин, і цей розрив може бути ліквідовано, якщо вченим вдасться синхронізувати час між цими двома планетами.

Раніше мільярдер Ілон Маск прогнозував, що самодостатня колонія на Марсі може з'явитися протягом 30 років.

