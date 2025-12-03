Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську, кажуть в Генштабі.

Інформація німецького видання Bild про повне захоплення Покровська російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони України і надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - заявив він.

Також речник Генштабу повідомив, що як у районі Покровська, так і Мирнограда українські воїни проводять заходи для налагодження логістики та блокують спроби російських військ накопичувати штурмові групи й просуватися в обхід населених пунктів.

Відео дня

Що написав Bild

За сьогоднішнім повідомленням Bild, оборона Мирнограда під загрозою і понад тисячі українських бійців загрожує котел. За даними аналітика Bild Юліана Рьопке, українські оборонці просять командування вивести їх або налагодити логістику.

Як стверджує видання, ситуація для бійців п’яти українських бригад у цьому населеному пункті погіршилася після захоплення росіянами міста-сусіда Покровська.

"Ситуація критична. Логістика здійснюється виключно за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Складно навіть доставити їжу", - розповів журналісту один із військових, який попросив не називати його ім’я.

Ситуація на фронті загалом

За повідомленнями українського ресурсу DeepState, росіяни окупували три населені пункти і просунулись у Покровську, а також поблизу Гуляйполя.

"Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, населені пункти Балаган і Новоекономічне знаходяться в Покровському районі Донеччини, а Солодке і Затишшя – і в Гуляйпільській міській громаді Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: