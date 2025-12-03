Ключові компоненти системи управління вогнем не підлягають ремонту або заміні, що робить танки практично непридатними до експлуатації.

Міністерство оборони Чехії скасувало проєкт модернізації танків T-72M4CZ, які планували передати Україні після завершення необхідних робіт. Про це пише чеське видання Novinky.

За даними чеського Міноборони, модернізація танків Т-72М4ЦЗ провалилася через технічні проблеми, які "виявилися нерозв'язними". Зокрема, ключові компоненти системи управління вогнем не підлягають ремонту або заміні, що робить танки практично непридатними до експлуатації.

Зазначається, що влітку і восени неодноразово проводилися контрольні випробування, які не увінчалися успіхом, що є необхідною умовою виконання контракту.

"Проблема виникла з точністю стрільби танків. Проблеми були викликані частотою помилок окремих електронних компонентів системи управління вогнем, які не підлягали оцінці. Ремонт цих компонентів технічно неможливий, що також підтвердив їхній італійський виробник", - заявило міністерство.

Зазначається, що повне введення танків в експлуатацію вимагало б додаткових інвестицій у всю систему управління вогнем, що значно збільшило б вартість застарілої платформи і затримало б поставку на два роки. На думку міністерства, таке рішення було б неекономічним.

За даними джерела Novinky, приведення танків у бойовий стан практично неможливе через відсутність необхідних комплектуючих. Хоча Україна відчайдушно потребує військової техніки і боєприпасів, їй потрібні повністю справні машини.

У зв'язку з цим керівництву Міністерства оборони було рекомендовано укласти з VOP CZ угоду про розірвання контракту, зазначає видання.

Зброя для України

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Чилі продасть Німеччині партію німецьких бойових машин піхоти Marder, які потім будуть передані Україні.

Однак міністр закордонних справ Чилі Альберто ван Клаверен заявив, що національне законодавство забороняє передачу військової техніки країнам, які беруть участь в активних збройних конфліктах.

Також раніше Велика Британія відмовилася від безпілотників MQ-9 Reaper. Уряд країни відхилив можливість передачі цих дронів Україні, замість цього вони підуть на утилізацію.

