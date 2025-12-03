Нагрівання світового океану внаслідок парникового ефекту призводить до руйнівних повеней в південно-східній частині Азійського континенту.

Індонезія, Шрі-Ланка, Таїланд, В’єтнам та інші країни регіону найбільше потерпають від глобального потепління. Про це йдеться у матеріалі AP News.

Стихійне лихо в Азії

"Смертельні повені в Азії не випадкові. Вони є кліматичним попередженням", - кажуть вчені.

Журналісти розповіли, що цього року Південно-Східна Азія потерпає від надзвичайно сильних повеней, оскільки пізні шторми та безперервні дощі сіють хаос, який застав багато місць зненацька.

Зазначається, що кількість смертей внаслідок руйнівних повеней та зсувів в Індонезії, Шрі-Ланці та Таїланді перевищила 1400, понад 1000 осіб досі вважаються зниклими безвісти. В Індонезії цілі села залишаються відрізаними після того, як мости та дороги були змиті. Тисячі людей у Шрі-Ланці не мають чистої води.

Малайзія досі переживає одну з найгірших повеней, яка забрала життя трьох осіб та залишила тисячі людей без житла. Тим часом В'єтнам та Філіппіни зіткнулися з роком нищівних штормів та повеней, які призвели до смертей сотень людей. Разом з тим кліматологи очікують нову порцію нищівних штормів, повеней та руйнувань.

"Південно-Східна Азія повинна готуватися до ймовірного продовження та потенційного погіршення екстремальних погодних умов у 2026 році та протягом багатьох років одразу після цього", – сказала Джеміла Махмуд, яка очолює аналітичний центр Sunway Centre for Planetary Health у Куала-Лумпурі в Малайзії.

Вчені пояснюють зростання сили і кількості катаклізмів збільшенням вуглекислого газу у атмосфері, який блокує втрату тепла Землею. Рівень вуглекислого газу, що утримує тепло, в атмосфері у 2024 році зріс найбільше за всю історію спостережень. Це підігріло клімат, стверджує Всесвітня метеорологічна організація ООН, що призвело до більш екстремальних погодних умов.

При цьому Азія несе основний тягар таких змін, нагріваючись майже вдвічі швидше, ніж у середньому по світу. Вчені погоджуються, що інтенсивність та частота екстремальних погодних явищ зростають.

"Вища температура океану забезпечує більше енергії для штормів, роблячи їх сильнішими та вологішими, тоді як підвищення рівня моря посилює штормові нагони", - сказав Бенджамін Гортон, професор наук про Землю в Міському університеті Гонконгу.

Хто найбільше потерпає від кліматичних змін

Від кліматичних змін найбільше потерпають бідні верстви населення і країни, вклад яких у викиди вуглецю в атмосферу незначний. Країни втрачають мільярди доларів на рік через зміну клімату.

В'єтнам оцінює втрати понад 3 мільярди доларів за перші 11 місяців цього року через повені, зсуви та шторми.

Дані уряду Таїланду фрагментарні, але його Міністерство сільського господарства оцінює втрати сільського господарства приблизно в 47 мільйонів доларів з серпня. Дослідницький центр Касікорн оцінює, що лише листопадові повені на півдні Таїланду спричинили збитки приблизно в 781 мільйон доларів, що потенційно скоротить 0,1% ВВП.

Індонезія не має даних про збитки за цей рік, але її середньорічні втрати від стихійних лих становлять 1,37 мільярда доларів, повідомляє Міністерство фінансів.

Витрати від стихійних лих є додатковим тягарем для Шрі-Ланки, яка вносить незначну частку світових викидів вуглецю, але знаходиться на передовій кліматичного впливу, водночас витрачаючи більшу частину свого багатства на погашення іноземних позик.

Глобальне потепління загрожує затопленням прибережним регіонам України - що відомо

Як повідомлялося раніше, в перспективі найближчих десятирічь глобальне потепління загрожує підтопленням багатьом територіям, що знаходяться біля морів та океанів. Під загрозою і деякі прибережні області України.

В Україні громадською організацією "Екодія" у 2018 році було проведено "Вода близько". У рамках дослідження були змодельовані сценарії підтоплення територій України. Зокрема, якщо температура підніметься на 4 градуси, то будуть затоплені мільйони гектарів. На мапі, яку сформували експерти організації, виділені навіть деякі райони Одеси та Бердянська, яким загрожує підтоплення.

Прогнозується, що вся прибережна територія України буде частково затоплена. Зокрема, сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території. Мова про 1168 тисяч гектарів - 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій та 35 тисяч гектарів забудови.

