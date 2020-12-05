Російська баржа «Фортуна» продовжить будівництво скандального газопроводу РФ «Північний потік-2».
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Про це пише російське пропагандистське агентство РБК з посиланням на навігаційне попередження, оголошене Федеральним морським і гідрографічним агентством Німеччини.
У відповідь на запит агентство проектна компанія з будівництва підтвердила інформацію про відновлення прокладання газопроводу.
«У Балтійському морі, південніше мілководного району Адлергрунд, судно «Фортуна» буде проводити підводні операції на трубопроводі з 5 по 31 грудня», – цитує видання текст документу.
На сьогодні, за даними MarineTraffic, судно стоїть у німецькому порту Вісмар.
28 листопада Reuters писало, що російська компанія має намір у 2020-му році відновити прокладення труб у виключній економічній зоні Німеччини. У планах Кремля збудувати ще 2,6 км газопроводу.
Північний потік-2: що відомо
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
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