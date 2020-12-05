На сьогодні, за даними MarineTraffic, російське судно стоїть у німецькому порту Вісмар.

Російська баржа «Фортуна» продовжить будівництво скандального газопроводу РФ «Північний потік-2».

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Про це пише російське пропагандистське агентство РБК з посиланням на навігаційне попередження, оголошене Федеральним морським і гідрографічним агентством Німеччини.

У відповідь на запит агентство проектна компанія з будівництва підтвердила інформацію про відновлення прокладання газопроводу.

«У Балтійському морі, південніше мілководного району Адлергрунд, судно «Фортуна» буде проводити підводні операції на трубопроводі з 5 по 31 грудня», – цитує видання текст документу.

На сьогодні, за даними MarineTraffic, судно стоїть у німецькому порту Вісмар.

28 листопада Reuters писало, що російська компанія має намір у 2020-му році відновити прокладення труб у виключній економічній зоні Німеччини. У планах Кремля збудувати ще 2,6 км газопроводу.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

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Автор: Яна Ставська