Зростання ціни газу на українській біржі обумовлене зростанням вартості блакитного палива в Європі.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" на сьогоднішньому біржовому аукціоні запропонувала комерційну ціну продажу природний газ вище 59 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржових бюлетенів Української енергетичної біржі.

Читайте такожУкраїнські міста можуть залишитися без опалення на новорічні свята - "Укртеплокомуненерго"

Таким чином, Стартова ціна газу від "Нафтогаз Трейдинг" з періодом поставки на грудень у розмірі 59 тис. 088 грн за тис. куб. м. стала рекордно високою.

Крім того, запропонована ціна продажу ресурсу січня склала 56 тис. 232 грн за тис. куб. м за передоплатою. Ціни на умовах постоплати становлять 56 тис. 892 грн за тис. куб. м.

Пропозиції інших продавців на аукціоні коливаються в діапазоні від 44 тис. 400 до 59 тис. 500 грн за тис. куб. м.

Зростання ціни газу на Українській біржі обумовлене зростанням вартості блакитного палива в Європі через відмову російського "Газпрому" збільшувати обсяги поставок газу в європейські газосховища.

Ціни на газ в Європі:

Станом на 20 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.

За даними Української енергетичної біржі, середня вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином з початку грудня ціни зросли на 48%.

Автор: Ганна Бредіхіна