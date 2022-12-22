Отримані пошкодження об'єктів генерації і магістральних мереж складні і масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

Після того, як російські окупанти завдали тисячі ударів по енергосистемі України, найскладніше з постачанням електроенергії в Києві і центральному регіоні, оскільки в системі є значний дефіцит потужності.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

"Працюють всі види генерації. До мережі підключений ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Разом з тим зберігаються певні обмеження в системі передачі електроенергії, викликані ушкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними і безпілотними атаками", - йдеться в повідомленні.

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"Найскладніша ситуація залишається в центральному регіоні і в Києві, а також в прифронтових регіонах на сході і півдні країни", - повідомили в компанії.

За даними "Укренерго", ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об'єктів генерації і магістральних мереж складні і масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

Атака РФ на енергосистему України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники.

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