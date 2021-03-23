Впертість Берліна може відштовхнути адміністрацію у Вашингтоні, яка прагне виступити проти агресії Росії.

Слово "демократія" згадується не менше 47 разів на 24 сторінках "Тимчасових вказівок щодо національної безпеки" від президента США Джо Байдена. Зокрема, нова адміністрація наполягає на потребі всіх демократичних союзників виступити разом проти авторитарних сил, таких як Росія Володимира Путіна й Китай на чолі з Си Цзиньпіном.

Але минулого тижня США твердо вирішили вступити в суперечку не лише зі своїми ворогами, а й з союзниками теж, - пише на сторінках Financial Times голова програми Фріца Штерна в Інституті Брукінгса Констанце Штельценмюллер.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: У ЄС завдали удар по "Північному потоку-1", і це може зачепити й другу гілкуМинулої середи Байден погодився з описом президента Росії як "вбивці". Через день Держсекретар США Ентоні Блінкен і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван публічно вступили в "сутичку" з китайськими колегами в Анкориджі. Того ж дня Держсекретар опублікував жорстку заяву про газопровід "Північний потік-2", через який російський газ повинен доставлятися напряму в Німеччину в обхід України і Польщі. Блінкен назвав ГТС "російським геополітичним проектом, націленим розділити Європу й ослабити європейську енергетичну безпеку". Він закликав будь-які компанії, які беруть участь в проекті, негайно відмовитися від роботи над газопроводом під страхом санкцій США.

Росія й Китай дуже швидко відплатили тією ж монетою. Путін насмішкувато кинув виклик Байдену, запросивши його на публічні дебати. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відповів Блінкену розлюченою промовою. Але європейці, а конкретніше німці, лише блимали очима, спостерігаючи за всім цим.

Офіційно "Північний потік-2" належить "Газпрому". До того ж його спільно профінансували п'ять європейських енергетичних компаній. Але політично його власник в Берліні. Більшість інших європейських урядів виступають проти газопроводу. Деякі німецькі політики хотіли б, щоб він просто зник. Але уряд Ангели Меркель розраховує, що зможе переконати Вашингтон прийняти прагматичне рішення для завершення будівництва "Північного потоку-2", готового на 95%.

Читайте такожЗеленський назвав "Північний потік-2" пасткою для всіх країн ЄвропиОднак, адміністрація Байдена теж розривається на двоє. З одного боку, вона хоче виступити проти агресії Росії. Але з іншого - покращити відносини з Німеччиною після ери Дональда Трампа. Вдома обидві партії в Конгресі вимагають запровадити санкції проти ще більшої кількості компаній, причетних до "Північного потоку-2". Це може статися в травні.

З цього глухого куту потрібно вийти. Вперта відсутність гнучкості Берліна може відштовхнути найбільш лояльну до Європи американську адміністрацію, якої може не бути ще кілька поколінь. Якщо Вашингтон буде й далі непоступливим, він ризикує принизити Німеччину, ключового союзника, просто перед потенційними парламентськими виборами, які пройдуть у вересні. Більш важливо те, що ані Америка, ані Європа не можуть стримувати й протистояти проти агресивних ворогів самотужки.

Тим часом, вигоду від протистояння між ними отримують ті, у кого є всі причини боротися з відновленням партнерства між демократіями по обидва боки Атлантики. Це політичні екстремісти в Америці й Європі, а також їхні друзі й помічники в Росії й Китаї. Зважаючи на те, що поставлено на кін, пошук компромісів здається необхідним.

Читайте такожЄвропі не потрібен "Північний потік-2" - віце-президент ЄврокомісіїЗакони США про санкції дозволяють скасовувати обмеження, якщо "належні запобіжники будуть запроваджені". Ці запобіжники повинні бути конкретними й придатними до негайного застосування. Серед них повинні бути мораторій, запроваджений після добудови "Північного потоку-2", механізм "заглушки", який би не дозволив Росії маніпулювати поставками газу, гарантії енергетичної безпеки для Східної Європи і України. А також підтримка українських економічних й демократичних перетворень, гарантія повного виконання енергетичних правил ЄС, інвестиції в інфраструктуру Східної Європи і поступова відмова від викопного палива. Все це потрібно втілити в тісній координації між США, ЄС, Києвом, столицями країн Центральної і Східної Європи.

Коли Байден нещодавно закликав до нової трансатлантичної співпраці під час онлайн-конференції з безпеки, Меркель відповіла, що Німеччина готова до цього. Міністри закордонних справ НАТО цього тижня проведуть зустріч в Брюсселі. Вирішення проблеми "Північного потоку-2" повинно бути головним пріоритетом.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Переклад: Лесь Димань