У світі геополітики ретельний вибір слів надзвичайно важливий, тому відповідь Путіна на коментар американського президента звучить надзвичайно зловісно.

Це було улюблене слово Дональда Трампа для опису людей, яких він вважав жорсткими. Під час передвиборчої кампанії в 2016 році він наполягав, що учасники переговорів з інших країн, з якими доводилося мати справу США, були "абсолютними вбивцями". І такими ж були й люди, яких від би покликав з Волл-Стріт, щоб розібралися з цими іноземцями.

Як щодо його бізнес-проблем в Атлантик-Сіті? Потрібно розуміти, що кредитори "не були дітлахами". Вони були "абсолютними вбивцями", - пише Washington Post. Деякі демократи чи представники ЗМІ теж були вбивцями, про яких Трамп у свій час попереджав. Якщо колишній президент називав когось вбивцею в контексті фінансів, укладання угод чи політики, це був комплімент.

Читайте такожThe Times: Між США і Росією назріває кібервійнаВін використовував це слово й в більш буквальному сенсі, звісно ж. Члени банди MS-13 були вбивцями, так само як і якась примарна група іммігрантів. Для Трампа відчуття були однакові: йшлося про небезпеку, яку він або хвалив, або засуджував.

Крім того, були випадки на межі, коли йшлося про людей, від яких Трамп був у захваті і які були, знаєте, вбивцями. Наприклад, президент Росії Володимир Путін. Знову і знову президенту США ставили запитання про те, як часто критики поведінки Путіна опинялися "на тому світі". І щоразу Трамп говорив розмито, або відкидав всі занепокоєння, або порівнював поведінку російського президента зі політикою США.

В грудні 2015 року він з'явився в ефірі шоу "Ранковий Джо" на каналі MSNBC. Ведучий запитав його про те, чому він прийняв комплімент Путіна з таким захватом (насправді виявилося, що компліменту насправді не було, але це вже інша історія).

"Він же вбиває журналістів, які з ним не згодні", - сказав ведучий Джо Скарборо.

"Ну, я гадаю, наша країна теж багато кого вбила, Джо", - відповів Трамп.

Через кілька днів після того він спробував дати контекст своїм словам.

"Ніхто не довів, що Путін когось вбив. Людина невинувата, поки її вину не довели, принаймні, в нашій країні. А його вина у вбивстві журналістів не була доведена", - пояснив Трамп в ефірі ABC.

Ставши президентом, він дав інтерв'ю Fox News. Ведучий Білл О'Райлі знову запитав його про Путіна, назвавши російського президента вбивцею.

"Вбивств багато. Гадаєте, наша країна така вже невинна?" - відповів Трамп.

Читайте такожБайден отримає доступ до змісту розмов Трампа з Путіним - PoliticoЗнову і знову він відмовлявся називати Путіна цим словом прямо, виправдовуючи чи применшуючи дії російського президента. Для справедливості, Путіна й правда ніхто не притягував до суду. Але вказувати на це як на доказ невинуватості було б досить наївно. Трамп ніколи не хотів притягувати Путіна до відповідальності. І цей підхід спровокував запитання про його відносини з російським лідером.

Трамп відповів на ці питання сумнівними твердженнями про те, що він жорсткіше поводився з Путіним і Росією, ніж будь-який інший президент США. Торік з'явилися повідомлення про те, що Москва знову намагається вплинути на президентські вибори, щоб добитися поразки Джо Байдена. Трамп відкинув ці твердження.

"Якщо я переможу, а вони сподіваються, що Байден прийде, і Китай теж чекає Байдена. Росія хоче перемоги Байдена, тому що подивіться, ніхто не був поводився з росіянами жорсткіше, ніж я", - сказав він.

В серпні він повторив це. Нібито Росія, Китай і Туреччина всі сподівалися, що переможе Байден, тому що сам Трамп був надто жорстким. Розвідувальні управління США з цим не погодитися. Цього тижня директор Національної розвідки країни опублікував звіт, в якому було описано,як Росія й Іран намагалися вплинути на результати виборів у 2020 році. При цьому, бажаним переможцем для Москви був Трамп, а не Байден. Путін особисто міг бути причетним до розпорядження добиватися перемоги Трампа, - йшлося в звіті. Чому? Тому що "російське керівництво розглядало потенційне обрання президента Байдена не вигідним для російських інтересів", попри те, що деякі політичні кроки Трампа справді розглядалися в Москві як "антиросійські".

Читайте такожWall Street Journal: США повернулись, але Європа більше не з намиЦього тижня президент Байден зробив символічний натяк на різницю між його підходом до Росії й підходом попереднього лідера США.

"Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?" - запитав журналіст ABC News Джордж Стефанопулос.

"Хм, так, вважаю", - відповів Байден.

Ця пасивна заява, яка була на додачу досить очікуваною від американського президента, викликала різку реакцію Росії.

"Такі заяви президента США дуже погані. Очевидно, що він не хоче покращити відносини з нашою країною. І ми будемо відштовхуватися від цього", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Один з впливових членів парламенту Росії назвав слова Байдена "хамством". А сам Путін відповів: "Хто обзивається, той сам так називається". Москва відкликала свого посла зі США, але не зрозуміло чому: через коментар Байдена, через звіт про втручання Росії у вибори чи з обох причин.

Читайте такожУ ЄС відреагували на слова Байдена про "Путіна-вбивцю"Геополітика - дуже складна річ. І російська реакція може бути умисне перебільшена задля ефектності. Але це була реакція занепокоєння через Байдена. І коментарі Трампа в дусі "яка різниця, хто вбивця" ніколи не провокували такої. А все, що сказав Байден, було: "Так, вважаю".

Відповідь Путіна полягала не в простому натяку на те, що Байден якимсь чином сам вбивця. Він дав коментар, який, зважаючи на контекст, мав дуже зловісний бік.

"Я б сказав йому: я бажаю вам міцного здоров'я", - сказав Путін.

Мова - дуже хитромудра річ.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликає на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Переклад: Лесь Димань