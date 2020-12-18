За словами експерта, названі керівництвом «Нафтогазу» причини провалу Програми 20/20 не пояснюють зниження обсягів видобутку, що відбулося вже у перші роки після її прийняття.

Концепція розвитку газовидобувної галузі (Програма 20/20) була розроблена для виправдання підвищення цін на природний газ і мала суто декларативний характер.

Про це заявив експерт з енергетики Ярослав Диковицькийпід час обговорення причин невиконання Концепції на ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

«Програма 20/20 носила, швидше за все, презентаційно-піднесений характер і служила для того, щоб була підстава для підняття цін на газ», - сказав він.

Диковицький нагадав, що у 2016 році, коли Уряд схвалив Концепцію, ціни на газ різко зросли.

«Протягом 2015-2016 року і очільник уряду, і очільники «Нафтогазу» розповідали, що підняття ціни на газ забезпечить необхідні обсяги видобутку газу, припиниться популізм, припиниться корупція», - зазначив він.

За словами експерта, названі керівництвом «Нафтогазу» причини провалу Програми 20/20 не пояснюють зниження обсягів видобутку, що відбулося вже у перші роки після її прийняття.

«У «Нафтогазі» стверджують постійно: програма не виконана, через те, що Полтавська облрада не надавала дозволів на розробку газових площ… Таке пояснення провалу (Програми 20/20 – ред.), на мій погляд, не витримує жодної критики, в силу того, що ці дозволи не впливали на ті обсяги, які повинні були видобуватися згідно Програми у 2017-2019 роках. Сам «Нафтогаз» зазначає, що від періодуотримання ліцензії до періоду видобутку газу необхідно, щоб проходило 3-5 років», - додав Диковицький.

Колишній керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчичпідтвердив, що Програма 20/20 була запроваджена з метою обґрунтування різкого підвищення ціни на газ для українських споживачів.

«Ця програма завідомо розроблялася для того, щоб підвити ціну на газ. Це чисто була така піар-кампанія, піар-акція. Але це і не дивно, тому що і в «Нафтогазі», і в «Укргазвидобуванні» на той час працювали російські піарники», - сказав він.

На думку Рибчича, «Нафтогаз» керує «Укргазвидобуванням» вкрай неефективно, фінансові потоки розподіляються непрозоро, фахові кадри до роботи компанії не залучаються.

«Такої компанії, як Укргазвидобуванням, фактично немає зараз, вона на папері числиться, тому що у директора там немає обов’язку займатися параметрами видобутку газу, а присутні 2-3 дивізіони, які підпорядковані «Нафтогазу»управляють зовсім іншою юридичною структурою і там повна вакханалія… Туди на роботу зовсім не беруть молодих спеціалістів з видобутку, вони непотрібні… Ціна на газ на сьогодні дуже велика, а кошти куди діваються – це навіть складно собі уявити», - наголосив Рибчич.

Нагадаємо, Концепція розвитку газовидобувної галузі(Програма 20/20) була затверджена Кабінетом Міністрів України наприкінці 2016 року. Її суть полягала в тому, що державна компанія АТ «Укргазвидобування» досягне видобутку 20 млрд куб. м газу до 2020 року.

Постановою від 18 листопада 2020 р. № 1128 Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу для з'ясування причин провалу Концепції розвитку газовидобувної галузі України.

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Автор: УНІАН