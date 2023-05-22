На Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут: внаслідок ракетного обстрілу знову пошкоджена високовольтна лінія, яка постачала електроенергію для власних потреб ЗАЕС. Через це НАЕК "Енергоатом" заявив про можливість аварії з радіаційними наслідками для всього світу. Адже після втрати зовнішнього живлення, життєво необхідного для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, АЕС автоматично перейшла на дизель-генератори.

"Запасу пального для них вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався. В разі неможливості поновити зовнішнє живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - наголосили у "Енергоатомі".

Міжнародна спільнота дуже кволо реагує на цю надзвичайну небезпеку

Україна вже багато разів зверталася до МАГАТЕ, ООН, G7 (на останній зустрічі в Хіросімі теж про це говорили). Але ми бачимо, що, на жаль, міжнародна спільнота дуже кволо реагує на цю надзвичайну небезпеку.

Якщо брати МАГАТЕ, то організація виявилась абсолютно безпорадною. Той же гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі начебто намагався щось зробити, але його постійні поїздки в Москву, переговори з міністром енергетики РФ, з "Росатомом", обійми з керівником російських бойовиків на АЕС Ренатом Карчаа… Тому є певні питання.

Причому, все це відбувається тоді, коли найбільша в Європі АЕС захоплена російськими терористами, які постійно шантажують світ аварією, постійно знеструмлюють станцію, постійно створюють аварійні ситуації… А також на фоні заяв російських пропагандистів про можливі "провокації" на ЗАЕС з боку України, про "збільшення радіаційного фону після знищення української зброї зі збідненим ураном" тощо. Це - знайомий прийом ФСБ. Всі люди, які займаються цією тематикою, це розуміють. Але, попри це, бачимо дуже кволу реакцію міжнародної спільноти.

У тому ж МАГАТЕ працює понад сотня громадян РФ

Можливо, це викликано тим, що в тому ж МАГАТЕ працює понад сотня громадян РФ, Гроссі теж може бути інтегрований з інтересами "Росатому". Крім того, існує залежність від РФ щодо збагаченого урану, по поставках уранової сировини на світовий ринок і так далі. Таку залежність важко ліквідувати, потрібно багато часу, щоб замістити постачальників. Крім того, є певний дефіцит і урану, і потужностей зі збагачення урану тощо.

Що потрібно було зробити? Як тільки окупанти захопили ЧАЕС, а 4 березня 2022 року зайшли на ЗАЕС, одразу потрібно було все керівництво "Росатому" внести до санкційних списків, відкрити на них кримінальні справи в Міжнародному кримінальному суді, заморозити рахунки "Росатому" по всьому світі, заморозити все будівництво ядерних об’єктів, до яких має стосунок "Росатом", по всьому світі. Але, на жаль, питання бізнесу сьогодні превалює над питаннями безпеки.

Що ми ще можемо зробити? Мабуть, потрібно, щоб потужніше доєдналися США та Китай і спільними зусиллями могли б на щось вплинути. Але наразі реакція достатньо квола.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова