Мешканців країни попереджали про високий ризик відключень.

Удари російських окупантів по Україні знову вплинули на ситуацію в енергосистемі Молдови.

Як повідомило державне підприємство Moldelectrica, в енергосистемі внаслідок авіаударів були зареєстровані порушення.

"Відключених споживачів на цей момент немає. Однак є високий ризик відключення", – повідомляла енергетична компанія.

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Пізніше в Moldelectrica поінформували, що ризики відключень усунені. Раніше, під час ракетної атаки Росії на Україну 5 грудня, в Молдові також відбувалися проблеми з енергопостачанням. Тоді жителів країни так само попереджали про можливі відключення.

Енергетична криза в Молдові

Молдова знаходиться на порозі енергетичної кризи. "Газпром" скоротив поставки газу в країну на 30%, при цьому ціни на газ в Молдові зросли в 5 разів. Згодом Молдова заявила про те, що подає в суд на "Газпром" і звинуватила "Газпром" у порушенні умов контракту.

На цьому тлі в країні проходили мітинги проти прозахідного уряду, організовані спонсорованим Кремлем політиком Іланом Шором. Останній активно стверджує, що уряд країни винен в наростанні економічної кризи, і просуває ідею про те, що тільки хороші відносини з Москвою дозволять отримати газ за нормальною ціною.

Також в Молдові значний дефіцит електроенергії. Раніше Україна постачала 30% електроенергії в країну. Через бомбардування електростанцій в Україні країні довелося звернутися до Румунії.

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