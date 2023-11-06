Ця кількість відповідає споживанню Німеччини протягом двох-трьох середніх холодних зимових місяців.

У неділю вранці рівень заповнення німецьких газосховищ досяг 100-відсоткової позначки. Європейська асоціація газових сховищ GIE зафіксувала рівно 100,03% заповненості німецьких газових сховищ, повідомляє Der Spiegel.

Згідно з інформацією федерального уряду Німеччини, ця кількість відповідає споживанню протягом двох-трьох середніх холодних зимових місяців.

Президент Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер висловив упевненість, що країна значно краще підготовлена до зими, ніж торік.

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"Це гарна новина, що сховища зараз заповнені на 100%", – сказав він.

Але ще занадто рано давати повну гарантію безпроблемного проходження зими, зазначив водночас він.

"Ми просимо людей добре подумати про те, наскільки можна заощадити споживання. Якщо використовувати газ економно, можна заощадити чимало грошей", – сказав Мюллер.

Заповненість сховищ ЄС — що відомо

За даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища ЄС в даний час заповнені майже на 99%, перевищивши цільовий показник Брюсселя в 90%. Через це енергетичні компанії Європи розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні зими.

Попри воєнні виклики іноземні компанії активно закачують газ в українські газосховища, адже це комерційно вигідно. Своє блакитне паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

Загальній потужності українських газових сховищ складає 30 мільярдів кубометрів. у цьому сезоні клієнтам пропонується потужність в понад 10 мільярдів кубометрів для зберігання блакитного палива.

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