Відповідне доручення було дано під час сьогоднішнього засідання РНБО.

Апарат Ради національної безпеки та оборони України буде контролювати питання закупівлі вугілля для вітчизняних теплових електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Сьогодні ситуація під контролем. Ми сьогодні не бачимо, що мають бути ті чи інші проблеми, але вугілля треба закуповувати, і сьогодні було відповідне доручення, щоб апарат Ради нацбезпеки та оборони взяв під контроль закупівлю вугілля, яка відбувається для наших ТЕС. Це питання безпосередньо знаходиться на щоденному контролі у президента та апарата Ради нацбезпеки та оборони", - сказав він.

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З 1 листопада 2021 року Російська Федерація призупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 31% - до 2,068 млрд дол.

Запаси вугілля на теплових електростанціях України залишаються низькими та викликають занепокоєння у експертів, проте Кабінет міністрів неодноразово заявляв, що ситуація з постачання цього виду палива є контрольованою.

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