Росія планує потроїти експорт скрапленого природного газу до 2030 року.

Танкер з вантажем скрапленого природного газу (СПГ) з російського експортного об'єкта, на який накладено санкції США, вперше пришвартувався в Китаї, пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження, судно Arctic Mulan, що перевозило паливо з занесеного до чорного списку заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, пришвартувалося до терміналу СПГ в китайському Бейхаї.

Зазначається, що проєкт Arctic LNG 2 потрапив під санкції при адміністрації президента США Джо Байдена і почав експортувати паливо на так званому тіньовому флоті минулого року. Проте жоден такий танкер раніше не заходив в імпортні термінали, оскільки покупці побоювалися реакції США.

Arctic LNG 2, очолюваний Novatek PJSC, відіграє ключову роль у планах Росії потроїти експорт СПГ до 2030 року. Таким чином РФ прагне вийти на нові ринки після різкого падіння трубопровідних поставок традиційним покупцям з Європи.

Окрім тиску на Індію через імпорт російської нафти, США поки що утримуються від посилення обмежень проти покупців російського СПГ. Причина криється в прагненні Вашингтону сприяти укладенню угоди про припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його особисті переговори з Володимиром Путіним у серпні були "надзвичайно продуктивними".

Раніше Reuters писав, що під час мирних переговорів чиновники Росії та США обговорили кілька енергетичних угод. Серед порушених питань була можливість повернення Exxon Mobil у російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", а також можливість закупівлі Росією американського обладнання для проєктів із виробництва СПГ, як-от Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями.

Також повідомлялося, що удари українських дронів по російських нафтопроводах і подвійне підвищення мит США на товари з Індії почали бити по експорту нафти з Москви.

