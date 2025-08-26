Трамп і його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими офіційними особами.

Під час переговорів, що відбулися цього місяця з метою досягнення миру в Україні, офіційні особи США і Російської Федерації обговорили кілька енергетичних угод. Таким чином, Москву намагалися стимулювати припинити війну в Україні, а Вашингтон - послабити санкції.

Агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляє, що посадовці обговорили можливість повернення Exxon Mobil у російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-1". Крім того, порушувалося питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для проєктів з виробництва СПГ, як Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями.

Ще одна ідея полягала в тому, щоб США закупили у Росії атомні криголами.

Переговори відбулися під час візиту американського посла Стіва Віткоффа до Москви на початку серпня, коли він зустрівся з Володимиром Путіним і його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим. Їх також обговорювали в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Ці угоди також коротко обговорювали на саміті в Алясці 15 серпня.

"Білий дім дійсно хотів випустити заголовки після саміту в Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що він чогось домігся", - сказало одне з джерел.

Трамп і його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими офіційними особами з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб покласти край війні, сказав представник Білого дому у відповідь на запитання про ці угоди.

Саміт на Алясці - що пропонують Україні

Західні партнери обговорюють гарантії безпеки для України "як у НАТО". Утім, вони не передбачатимуть прямого зобов'язання європейських країн ставати на захист України.

За даними американських ЗМІ, США відіграватимуть лише "мінімальну" роль у безпекових гарантіях для України. Водночас Трамп публічно виключив можливість розміщення американських військ на території України, але припустив підтримку миротворчої місії за допомогою повітряних сил.

