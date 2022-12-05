За місяць російський бюджет недоотримав понад 90 мільярдів рублів.

Російська Федерація в листопаді втратила 90,2 мільярда рублів доходу від продажу нафти і газу. Обсяг додаткових нафтогазових доходів за останній місяць осені впав пості вчетверо в порівнянні з жовтнем.

Видання Forbes Russia зазначає, що в грудні Москва розраховує додатково отримати 176,1 мільярда рублів. Очікування пов'язані з тим, що очікувана ціна нафти нижча, ніж реальна.

Відзначається, що російський бюджет в листопаді отримав всього 866,4 мільярда рублів нафтогазових доходів, що на 32% менше, ніж за жовтень

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Зазначено, що обсяг додаткових нафтогазових доходів у листопаді впав до 108,9 мільярда рублів з 435,1 мільярда рублів у жовтні.

Санкції проти Росії - що відомо

5 грудня вступили в силу нафтові санкції Євросоюзу проти Росії. Таким чином, 27 країн ЄС, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія працюватимуть з російською нафтою, якщо її закупили за граничною ціною або нижче. З 5 лютого наступного року набуде чинності заборона на закупівлю нафтопродуктів з російським "корінням".

Передбачається, що це рішення скоротить близько 90% імпорту російської нафти до Європи до кінця цього року.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо нафти з РФ - слабка позиція.

Також 5 грудня ціновий максимум на російську сиру нафту, за винятком імпортованої з заводу "Сахалін-2", ввела Японія.

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