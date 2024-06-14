Періодичні обстріли ЗАЕС часто перешкоджають постачанню електроенергії.

Наразі усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у режимі холодної зупинки, але це не означає, що станція не працює. Якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької атомній електростанції (ЗАЕС) закінчиться паливо, може статися катастрофа, як у Фукусімі, повідомив в. о. голови "Енергоатома" Петро Котін для The Economist.

За його словами, періодичні обстріли ЗАЕС часто перешкоджають постачанню електроенергії. У зв'язку з цим використовують дизельні генератори, але ніхто не впевнений, скільки дизеля залишилося на ЗАЕС.

Зазначається, що зараз усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють жодної енергії та не містять палива. Але це не означає, що станція не працює.

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Очільник "Енергоатому" відмітив, що неможливо законсервувати такий ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику". Необхідно контролювати та обслуговувати системи охолодження для запобігання перегріву відпрацьованого палива.

Ситуація в енергосистемі України

23 травня 2024 року стало відомо, що тимчасово окупована Запорізька АЕС вчергове була на межі блекауту. Тоді о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія, що з'єднує станцію із Об’єднаною енергосистемою України.

13 червня повідомлялося, що "Енергоатом" планує вивести у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень. Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Запорізька станція перебуває в окупації.

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