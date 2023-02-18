Сьогодні споживання електрики значно нижче, ніж у п’ятницю, підкреслили в "Укренерго".

Енергосистема України у суботу, 18 лютого, повертається до нормальної роботи після ранкової ракетної атаки росіян, дефіциту потужності не прогнозують.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі. "Під час ранкової ракетної атаки росіян диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.

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В "Укренерго" уточнили, що після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень", - повідомили в компанії.

Заміри фактичного споживання у вихідні дні не проводяться.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Також повідомляється, що вчора, 17 лютого, у Київські області через мережеві обмеження у певні години застосовувалось обмеження споживання.

Ремонтні бригади "Укренерго" посилено працюють над усуненням мережевих обмежень на Одещині, а також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго".

Новий ракетний удар РФ та ситуація в українській енергосистемі - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки у низці областей України застосовувались екстрені відключення світла.

Довідка УНІАН. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

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