Росія залишила без світла місто-супутник Чорнобильської АЕС

Російська атака в середу, 25 березня, знеструмила місто-супутник Чорнобильської АЕС - Славутич, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в своєму Telegram-каналі.

"Після ранкової атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла – близько 21 тисячі мешканців", - ідеться в повідомленні.

Він додав, що критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення, а соціальні заклади функціонують на генераторах.

"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній оселі", - зауважив Калашник.

За його словами, зв’язок і інтернет залишаються у місті доступними.

При цьому Чернігівобленерго повідомило, що ворожа атака залишила без світла 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі.

В ніч проти 24 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок атаки шість областей частково залишилися без світла.

Крім цього РФ вдарила дронами та ракетами по Запоріжжю. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки пошкоджені шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання шести ракет та 27 ударних БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: