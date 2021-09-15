"Балтик Пайп" з'єднає Редвіг в Данії і Нехоже в Польщі.

Повноважний представник уряду Польщі Петро Наімський заявив, що країна повністю відмовиться від російського газу в 2023 році.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Наімський сказав, що Польща не буде продовжувати контракт з Газпромом.

Він сподівається, що "Балтик Пайп" (споруджуваний газопровід між Польщею і Данією) запрацює вже через рік.

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За його словами, російський газопровід - це продовження наміру Росії підірвати безпеку України.

"Північний потік-2"

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проект Кремля, що представляє економічну і політичну загрозу.

7 вересня 2021 року в Балтійському морі зварили останню трубу газопроводу "Північний потік-2". Пізніше Федеральне мережеве агентство, що є німецьким регулятором енергетичного ринку, отримало документи на сертифікацію газопроводу.

Автор: Людмила Жерновська