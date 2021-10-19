На вихідні синоптики прогнозують зниження температури, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

З 23 жовтня у столиці планують розпочати підключення житлових будинків до теплопостачання.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської держадміністрації.

Як зазначається, на вихідні синоптики прогнозують зниження температури, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Читайте такожКоли увімкнуть опалення: жителям яких регіонів доведеться мерзнути найдовше (список)

Водночас у КМДА нагадали, що у кожного будинку є можливість підключитись до тепла вже зараз - якщо більшість мешканців підтримає підключення до тепла і відповідний протокол засідання власників квартир у будинку надішлють до теплопостачальної компанії.

У Києві загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків - понад 11 тисяч. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів, нагадує київська влада.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 жовтня розпочали підключення до теплопостачання будівель соціальної сфери: шкіл, дитсадків, лікарень.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо

Автор: Інна Андаліцька