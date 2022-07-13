Імпорт близькосхідних нафтопродуктів з Росії минулого місяця досяг найвищого рівня з початку 2016 року.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія збільшила поставки бензину і нафти на Близький Схід.

Збільшення поставок пов'язане з тим, що через санкції Росії складно продавати паливо в Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, імпорт близькосхідних нафтопродуктів з Росії минулого місяця досяг найвищого рівня з початку 2016 року, але це не компенсує падіння європейського імпорту.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія щомісяця нарощувала потоки на Близький Схід. Згідно з даними Vortexa Ltd., у червні вони досягли 155 000 барелів на день. Імпорт Європи за цей період скоротився на 30%.

Велика частина Близькосхідного імпорту з Росії - це мазут, бензин, реактивне і дизельне паливо. Більше третини імпорту минулого місяця припало на центр торгівлі та зберігання нафти в Фуджейрі.

За словами Коена Весселса, старшого аналітика з нафтопродуктів в Energy Aspects Ltd, скоріш за все, російські потоки на Близький Схід поки триватимуть. Але він каже, що вони, ймовірно, в кінцевому підсумку сповільняться через майбутні санкції, пов'язані зі страхуванням судноплавства, оскільки тоді Росія буде в основному залежати від свого власного флоту для переміщення вантажів.

За даними Vortexa, Близькосхідний імпорт з Росії скоро перевершить червневий рекорд: поставки перевищать 220 000 барелів на день в період з 1 по 11 липня.

Санкції проти РФ:

31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що в сьомому пакеті санкцій країни-члени Євросоюзу закриють наявні лазівки.

Станом на 11 липня 2022 року Росія, попри введені Заходом санкції, продовжувала отримувати великий прибуток від продажу нафти. Ставки мита збільшилися на 23% в період з червня по липень. Таким чином Росія з кожного проданого бареля заробляла на $1,42 більше, ніж місяць тому.

У зв'язку з цим приростом, РФ уникла падіння поставок сирої нафти на 15% за тиждень до 8 липня. Доходи Росії впали всього на $3 мільйони або на 2%.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз на території України.

Крім того, був знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська область).

Знищення нафтобаз і припинення поставок з Росії та Білорусі спровокувало гостру нестачу палива в Україні.

В Україні в останній тиждень квітня 2022 року почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

28 червня в профільному комітеті парламенту спрогнозували, що до кінця липня ліміти на відпуск палива на АЗС будуть підвищені або скасовані.

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