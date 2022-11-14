В організації очікують невелике збільшення попиту на нафту в наступному році.

ОПЕК знову знизила прогноз зростання світового попиту на нафту у поточному році - п'ятий раз з квітня. Організація ще більше скоротила показник на 2023 рік, вказавши на економічні проблеми, в тому числі високу інфляцію та зростання процентних ставок.

Згідно з оновленими даними, попит на нафту в 2022 році збільшиться на 2,55 млн барелів на добу, або на 2,6%, але це все одно на 100 тисяч барелів на добу нижче попереднього прогнозу.

"Світова економіка вступила в період значної невизначеності та зростаючих проблем у четвертому кварталі 2022 року. Ризики зниження включають високу інфляцію, посилення грошово-кредитної політики великими центральними банками, високий рівень державного боргу в багатьох регіонах, посилення ринків праці та обмеженний ланцюжок поставок", - пише Reuters.

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Зазначається, що це останній звіт перед зустріччю членів ОПЕК+, яка відбудеться 4 грудня.

При цьому в 2023 році ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте на 2,24 млн барелів на добу, що все одно на 100 тисяч барелів на добу нижче, ніж прогнозувалося раніше.

Водночас в організації залишили прогнози глобального економічного зростання на 2022 та 2023 роки без змін. В ОПЕК вказали, що існує також потенціал зростання.

"Це може відбутися з різних причин. Наприклад, на інфляцію може позитивно вплинути будь-яке вирішення геополітичної ситуації в Східній Європі, що дозволить проводити менш жорстку грошово-кредитну політику", - заявили в ОПЕК.

Ціна на нафту продовжувала падати після публікації звіту, дійшовши до позначки в 95 доларів за барель.

Ембарго на російську нафту - що відомо

Ембарго Європейського Союзу на морський імпорт нафти з РФ вступає в силу 5 грудня. При цьому ЄС і Великобританія мають намір заборонити своїм компаніям доставляти, фінансувати і страхувати танкери з російською нафтою, якщо ціна поставки нижче обмеження.

Станом на кінець вересня доходи Москви від експорту нафти скоротилися до 15,3 мільярда доларів - самй низький показник в поточному року, на тлі ескпорту експорту нафти і цін на неї.

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