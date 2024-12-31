Постачальники оприлюднили ціни на газ у січні 2025 року: скільки доведеться платити українцям

Для більшості побутових клієнтів вартість газу не зміниться до кінця квітня 2025 року.

Постачальники оприлюднили ціни на газ в Україні на перший місяць 2025 року. Вартість кубометра коливатиметься в межах 7,96 - 19,99 гривні.

ГазПравда пише, що для більшості українців вартість природного газу не зміниться до кінця квітня 2025 року. Клієнти компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% або понад 12 мільйонів домогосподарств, платитимуть 7,96 грн.

Як і в грудні 2024 року, у січні 2025 року на українському ринку будуть присутні дев'ять постачальників, з них чотири пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну - змінну, а ще п'ять постачальників пропонують тільки річну ціну.

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Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів залежно від газопостачальної компанії коливається від 7,79 до 9,99 грн. При цьому місячна ж вартість коливається від 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

Транзит російського газу через Україну - що буде з тарифами

Україна заявила, що не буде продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни з 1 січня 2025 року. Ця заява породила спекуляції на тему тарифів на газ.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, навіть якщо транзит російського газу через Україну буде припинено, то навряд чи тарифи на газ в Україні зміняться з 1 січня.

Водночас з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази через припинення транзиту російського газу.

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