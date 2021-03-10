Раніше регулятор планував підвищити тариф "Укренерго" до 300,6 гривні за МВт-год.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), залишила тариф держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії з квітня 2021 року на рівні 293,93 гривні за МВт-год.

Читайте такожРегулятор схвалив підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 квітняВідповідну постанову було прийнято на черговому засіданні регулятора.

Згідно з документом, таке рішення було прийнято з урахуванням зниження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, стійкої тенденції зміцнення гривні стосовно євро, а також через численні звернення споживачів електроенергії.

Раніше НКРЕКП планувала підвищити тариф "Укренерго" до 300,6 гривні за МВт-год.

Що цьому передувало

НКРЕКП знизила з 1 січня 2021 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" на 6% - з 312,76 гривні до 293,93 гривні за МВт-год (без урахування ПДВ).

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Автор: Ігор Орел