У Печерському районі можлива відсутність водопостачання, в такому випадку підвезення води здійснюватиметься автотранспортом, зазначили в компанії.

У Києві через пошкодження інфраструктури можливо зниження тиску у водопровідній мережі та підвищення кольоровості й каламутності води.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

"Через пошкодження об'єктів енергозабезпечення можливе зниження тиску у водопровідній мережі міста, а також може спостерігатися підвищення кольоровості та каламутності води", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 11:40 на правому березі тиск стабілізовано, на лівому березі тиск буде стабілізовано протягом 2-3 годин.

У Печерському районі можлива відсутність водопостачання, в такому випадку підвезення води здійснюватиметься автотранспортом, зазначили в компанії.

Така ситуація триватиме до усунення пошкоджень інфраструктури, орієнтовно протягом однієї доби.

"Київводоканал" робить все можливе, щоб у цій надзвичайній ситуації забезпечити місто мінімальним об'ємом води. "Київводоканал" буде вести посилений контроль якості води та інформувати споживачів щодо результатів досліджень", - зазначила прес-служба.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали вимикати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

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