До кінця доби планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування "Київтеплоенерго".

У Києві розпочали підключення будівель до тепла.

До кінця доби планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування комунального підприємства "Київтеплоенерго", повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що влада міста ухвалила рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів.

В КМДА нагадали, що заклади соціальної сфери мали змогу підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня.

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Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садочків, а також 50,5% (165) лікувальних закладів.

Також повідомляється, що будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками управителів будинків.

В КМДА обіцяють, що попри збільшення затрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн. Це один із необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Рівень вартості тепла для мешканців багатоквартирних будинків лишається незмінним уже впродовж трьох років поспіль.

Також в КМДА зазначили, що у столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.

"Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько 7 днів. Увімкнення опалення всім споживачам за більш стислі терміни неможливе. Різке збільшення теплового навантаження – температури теплоносія та тиску – може призвести до аварійних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Опалювальний сезон в Києві

Згідно з розпорядженням голови КМДА Віталія Кличка, опалювальний сезон у Києві має розпочатися 23 жовтня. Однак, в коментарі УНІАН голова ОСББ "Березіль" Дніпровського району Наталія Брітань повідомила про те, що найближчими днями в столиці не планується включення опалення в житлових будинках.

"Спочатку ми очікували, що опалення буде включено вже в цю суботу, тобто 23 жовтня. Однак, погода внесла вої корективи", - зазначила Британь.

За словами експерта, наразі опалення не може бути включене, оскільки середньодобова температура повітря перевищує 8 градусів тепла.

На що у КМДА уточнили, що опалення в Києві все ж почнуть вмикати у суботу, 23 жовтня. У всіх квартирах воно повинно з'явитися протягом тижня.

Раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило, що тарифи на тепло для населення столиці в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишаться незмінними. Як відомо, тема тарифів турбує жителів Києва через зростання вартості газу.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо

Автор: Надя Пришляк