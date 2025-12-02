В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр.

Росія та В’єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту, ймовірно, російські спецслужби активізують втручання у міжнародні енергетичні ланцюги, зокрема, здійснюватимуть диверсії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що РФ продовжує розбудовувати мережу міжнародних партнерств, що мають допомогти режиму держави-агресора уникати санкційного тиску та забезпечувати фінансування, потрібне росіянам для вторгнення в Україну.

Зокрема, "черговим елементом" цієї стратегії стала серія міжурядових угод між Москвою та Ханоєм, схвалених російським урядом у травні 2025 року. За даними розвідки, пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубєжнєфть", "Пєтров’єтнам" і спільного підприємства "В’єтсовпєтро".

Відео дня

В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі (РФ) та продовження строків чинних ліцензій - до 2050 року. Водночас, повідомляє ГУР, угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту російської нафти під виглядом в’єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів. У ГУР звертають увагу:

"Особливо показовим є закріплення в російсько-в’єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче $75 за барель, що значно вище за цінову стелю у $47,6 за барель, яку країни Європейського Союзу запровадили в липні 2025 року".

Паралельно, додають у розвідці, Росія посилює гуманітарну та військово-технічну присутність у В’єтнамі. Наприклад, створенням "центру російської мови" та впровадженням угоди про контроль за використанням переносних ракетно-зенітних комплексів (ПЗРК) радянського та російського виробництва, які раніше були поставлені В’єтнаму.

"З огляду на спроби Кремля зафіксувати "гарантовану" ціну на нафту у довгостроковій перспективі, цілком ймовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги - зокрема, здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав", - наголошують у ГУР.

Ситуація в РФ

Нагадаємо, згідно з даними опитування Левада-центру, у Росії рейтинги центральної влади впали до мінімумів за кілька місяців. Вочевидь, населення країни-агресора почало критичніше ставитися саме до центральної влади - рівень схвалення роботи парламенту знизився до 56% - це найнижчий показник за останній рік. Ще три роки тому підтримка була приблизно на 15 пунктів вищою. Рейтинги уряду також ідуть вниз - схвалення роботи Кабміну впало до 67%, що є мінімумом за два роки і зниженням одразу на 9 пунктів у порівнянні з травнем.

Вас також можуть зацікавити новини: