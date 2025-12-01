Росія заробляє на цих поставках в середньому близько 40-45 доларів за барель.

Найбільший державний нафтопереробник Індії - Indian Oil Corp. і компанія Bharat Petroleum Corp. закупили російську нафту з постачанням у січні 2026 року, спокусившись збільшеною знижкою на російську сировину. Проте навіть попри це обсяг експорту російської нафти до Нью-Делі не перевищить третини від місячних об’ємів 2025 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що знижка на російську нафту для індійських НПЗ зросла до приблизно 5 доларів за барель до вартості нафти марки Brent.

"Для порівняння, місяць тому знижка була меншою - 3 долари за барель", - зазначають журналісти.

За словами джерел видання, індійські НПЗ загалом придбали не більше третини від середнього місячного об’єму постачання російської сировини у цьому році - тобто не більше 600 000 барелів на день. Зазначається, що закупівлі підсанкційної компанії Nayara Energy, яка частково належить компанії "Роснефть", зазвичай становлять більше половини цього обсягу.

"З урахуванням знижок і вартості фрахту, Росія повинна заробляти на поставках в середньому близько 40-45 доларів за барель", - додають співрозмовники журналістів.

Окрім поставок у січні найбільший нафтопереробник Індії також отримає кілька партій російської сировини у грудні. Натомість компанія Bharat Petroleum Corp, за даними журналістів, до цього часу не купувала російську нафту.

"Ці закупівлі підтверджують обережне повернення деяких індійських нафтопереробних заводів до російської нафти, хоча загалом закупівлі залишаються обмеженими, оскільки нафтопереробні заводи оцінюють мінливу ситуацію з санкціями. Торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі також тривають, причому поставки нафти залишаються особливо болючим питанням. Адміністрація Трампа неодноразово критикувала Індію за торгівлю з Росією", - зазначають журналісти.

Втім, паралельно, індійські компанії після запровадження США санкцій стосовно російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти" шукають альтернативу російській сировині. Той же Indian Oil Corp. замовив 2 мільйони барелів нафти з Гайани.

Інший корабель з 2 мільйонами барелів не російської нафти на борту, ймовірно, розвантажиться біля потужностей нафтопереробника Hindustan Petroleum Corp.

Санкції США проти РФ та Індії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США запровадили санкції проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Майже одразу після цього керівники НПЗ Індії заявили, що нові обмеження роблять постачання російської нафти практично неможливим.

Втім вже 30 жовтня стало відомо, що НПЗ Індії начебто знайшли можливість отримувати російську нафту в обхід санкцій. Продаж російської нафти, за даними ЗМІ, може бути переданий посередникам і торговим компаніям, що збільшить витрати для продавців, але може захистити покупців від ризиків, пов'язаних із санкціями.

