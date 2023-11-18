Загарбники намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст.

Удар російських окупантів по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону заявив, що зараз наша енергосистема працює стабільно, однак потрібно зберігати інформаційну тишу.

Голова правління не уточнював, який саме об'єкт постраждав, лише зазначив, що він був регіонального значення.

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"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - наголосив Кудрицький.

За його словами, з досвіду минулого року можна зробити висновок, що росіяни намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. У зв'язку з цим українські енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

Атака на енергоінфраструктуру

У Міненерго прогнозували, що російські загарбники очікують "стабільних" морозів в Україні, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

Згідно з останнім прогнозом погоди, на цих вихідних у деяких регіонах очікується випадіння снігу.

Вже цієї ночі на Одещині вночі ворожий безпілотник типу "Shahed-131/136" влучив в енергетичний об'єкт, в результаті чого пошкоджено адмінбудівлю, поранений працівник. За даними ДТЕК, в Одеській області 2 000 родин залишилось без світла. Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами.

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