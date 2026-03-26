Росія втратила близько 40% експортних потужностей з видобутку нафти, - Reuters

Нафтовий термінал у Новоросійську завантажує нафту в обсягах, менших за заплановані.

Внаслідок атак українських дронів, порушення роботи трубопровода "Дружба" та затримання танкерів РФ втратила щонайменше 40% експортних потужностей з видобутку нафти.

Такі дані наводить агентство Reuters, спираючись на власні підрахунки на основі ринкових даних. Зазначається, що така ситуація є найбільш серйозним перебоєм у постачанні нафти в новітній історії Росії. І спостерігається вона саме тоді, коли ціни на нафту перевалили за 100 доларів за барель.

Україна посилила атаки по російських обʼєктах

У березні Сили оборони України посилили атаки на російську інфраструктуру з експорту нафти та палива. Дрони атакували три основні експортні порти Росії. Йдеться про Новоросійськ на Чорному морі та Приморськ і Усть-Луга на Балтійському морі.

Після останнього удару було зупинено близько 40% експортних потужностей Росії з видобутку сирої нафти, або близько 2 мільйонів барелів на день, йдеться в матеріалі.

Під ударами також були нафтоперекачувальні станції та нафтопереробні заводи країни-агресорки.

Раніше внаслідок російських обстрілів було пошкоджено частину трубопроводу "Дружба", яким Росія постачає енергоносії до Словаччини та Угорщини.

Водночас нафтовий термінал у Новоросійську завантажує нафту в обсягах, менших за заплановані. Зазвичай його пропускна здатність становить до 700 000 барелів на добу. До перебоїв у поставках російської нафти призвели і часті випадки затримання танкерів "тіньового флоту" РФ у Європі.

Зараз країна-агресорка продовжує безперебійні поставки нафти трубопроводами до Китаю, зокрема маршрутами Сковородино-Мохе та Атасу-Алашанькоу, а також експорт суміші ESPO морським шляхом через порт Козьміно. Разом ці маршрути забезпечують експорт близько 1,9 млн барелів на добу.

Удари по Росії

Ключовий нафтоекспортний російський порт на Балтиці Усть-Луга призупинив відвантаження нафти та нафтопродуктів після атаки українських дронів. Дим від пожежі, що спалахнула після ударів, було видно навіть у Фінляндії.

Крім того, 16 березня Сили оборони завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ. За даними супутникових знімків, внаслідок ударів пошкоджено цех збирання літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: