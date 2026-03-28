Зеленський розкрив, чому Україна стала ефективніше бити по російських НПЗ

Україна завдає ударів по глибокому тилу росіян своїми власними дронами, а не ракетами від європейських партнерів.

Українські дрони і дроно-ракети стають більш ефективнішими для ураження об’єктів у глибокому тилу на російській територій, у тому числі нафтової інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами через ZOOM. Зокрема, глава держави розповів, як він оцінює на тлі світової паливної кризи результати останніх українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Зеленський зазначив, що українські удари стали більш ефективними завдяки тому, що в України з’явились більш ефективні далекобійні дрони.

Відео дня

"Технічно доопрацьовуються всі вони - дрони і дроно-ракети. При масовому застосуванню. Всі розуміють, що це було застосування не ракет від партнерів. Тому що ми розуміємо, скільки кілометрів до Ленінградської області. Ми відповіли на удар по нашій енергетиці. Ми відповіли сильним ударом", - сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, завдяки українській атаці вдалося зменшити нафтові можливості в російському порту "Усть-Луга":

"Ми їх зменшили. Була доповідь - 40% їх можливостей залишилось в цьому об'єкті після кількох відповідних операційних дій".

Україна завжди пропонує енергетичне перемир’я

"Ми багато разів і пропонували, і пропонуємо, і коли після тієї чи іншої атаки до нас звертаються партнери за деталями - ми завжди піднімаємо питання припинення вогню. Наша пропозиція, і це вигідно для всіх, на мій погляд, - вигідно перейти до дипломатії. Тому Росія повинна припинити бити по нашій енергетиці. Ми тоді не будемо їй відповідати", - наголосив Зеленський.

Удари по російський НПЗ

За даними Reuters, ключовий нафтоекспортний російський порт на Балтиці Усть-Луга призупинив відвантаження нафти та нафтопродуктів після масованої атаки українських дронів.

28 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового термінала "Транснефть-порт Приморск".

