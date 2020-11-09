У кількісному вираженні закупівлі скоротилися на третину.

Україна в січні-жовтні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 44,6% - до 1,43 мільярда доларів.

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Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 13,9 мільйона тонн вугілля, а роком раніше – 19,1 мільйона тонн (-27,2%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за десять місяців 2020 року склав 869,7 мільйона доларів (60,7%), з США – 427,9 мільйона доларів (30%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 96,25 мільйона доларів (6,7%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 38 мільйонів доларів.

Що цьому передувало

Україна у 2019 році скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 7,2% в порівнянні з 2018 роком – до 2,816 мільярда доларів з 3,035 мільярда доларів.

Довідка УНІАН

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У квітні 2019 року Уряд РФ обмежив ввезення продукції паливно-енергетичного комплексу в Україну.

З 1 червня 2019 року вугілля, нафту і нафтопродукти можна вивозити в Україну лише на підставі окремих дозволів.

З 1 травня цього року Кабінет Міністрів України ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт вугілля з Росії, крім антрациту і коксівного вугілля.

18 серпня Кабінет Міністрів повторно ввів спецмита на скраплений газ, дизельне паливо і вугілля, крім антрациту і коксівного вугілля, з Росії, оскільки попередня постанова була оскаржена приватними компаніями в суді.

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Автор: Бредіхіна Ганна