Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поїде на Запорізьку АЕС за тією самою угодою, яку Україна уклала з ядерним спостерігачем.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії та генерального секретаря ООН з проханням "звільнити" Запорізьку атомну електростанцію.

Про це Гроссі розповів в інтерв'ю CNN. Гроссі заявив, що поїде на Запорізьку АЕС за тією самою угодою, яку Україна уклала з ядерним спостерігачем.

Глава МАГАТЕ заявив, що уряд України фактично запропонував йому та генеральному секретареві ООН докласти зусиль для звільнення атомної електростанції.

"Уряд України попросив нас приїхати на виконання зобов’язання. Ці інспекції в Україні мають проводити МАГАТЕ. Це не питання бажання чи бажання, це обов’язок", — заявив Гроссі.

Він додав, що інспекції не проводились "довго" і "там багато ядерного матеріалу, який необхідно перевірити". Водночас Гроссі не вважає, що це узаконить контроль Росії над АЕС.

"Це абсолютно неправильно. Коли я туди поїду, я поїду туди за тією самою угодою, яку Україна уклала з МАГАТЕ, а не з Російською Федерацією", — зазначив Гроссі.

Раніше в "Енергоатомі" заявили, що не запрошували голову МАГАТЕ на Запорізьку АЕС і наголосили, що такий візит можливий тільки після деокупації станції.

За даними української розвідки, на захопленій російським військами Запорізькій АЕС склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції, там практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

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