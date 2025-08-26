Українські дрони стають все більш ефективними проти російської нафтогазової промисловості.

Атаки українських дронів по російським нафтопереробним заводам вивели з ладу близько 13% виробництва пального в Росії. Ситуацію для Москви ускладнюють західні санкції, які після 2022 року обмежили можливості ремонту інфраструктури та обслуговування решти об'єктів, пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що часті перебої в роботі залізничних мереж і аеропортів Росії, спричинені українськими безпілотниками, змусили більше росіян пересідати на автомобілі. Це особливо відчутно літом, коли попит на паливо різко зростає через сезон збору врожаю.

У результаті кілька регіонів, включаючи окупований Росією Крим і частини Сибіру, запровадили нормування на АЗС. Там, де бензин в наявності, він значно подорожчав: цього року російські оптові ціни на бензин із октановим числом 95 зросли на 45%, навіть попри значне зниження світових цін на нафту.

"Ці удари не мають прямого впливу на військову діяльність, але вони впливають на російську економіку. А російська економіка вже має проблеми, тому навіть невеликий поштовх може створити слабкі місця і посилити проблеми всередині цієї системи", - відмітив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За останній місяць було вражено більше десятка російських нафтопереробних заводів, деякі з яких розташовані за кілька сотень кілометрів від кордону, оскільки українські дрони стали потужнішими і численнішими.

"Україна тепер здатна здійснювати тривалі атаки. Минулого року вона теж намагалася це зробити, але боєголовки були легшими, а рівень успішності нижчим. Зараз же, як тільки наслідки удару усуваються, слідує новий удар. І якщо Україна зможе підтримувати цей тиск і завдавати нафтопереробним заводам шкоди частіше, ніж Росія здатна її усунути, ситуація буде зовсім іншою", - зазначив колишній керівник відділу стратегії та інновацій у "Газпром нафті" Сергій Вакуленко.

Крім того, Україна розробляє власні ракети, зокрема крилату ракету "Фламінго". Завдяки набагато більшій боєголовці вона може стати переломним моментом у війні, вважає експерт з ракетної зброї в Університеті Осло Фабіан Гофман.

"Якщо перейти від ударів на великі відстані, здатних порушити роботу промислових і економічних об'єктів противника, до ударів, здатних повністю їх знищити, це значно ускладнить ситуацію для Росії. Росія повинна враховувати, що, доки вона продовжує цю війну, Україна зможе завдати їй серйозної шкоди", - відмітив Гофман.

Аналітики сходяться на думці, що сама по собі паливна криза не вплине на стратегічні військові цілі Путіна в Україні або його внутрішню владу. Проте будь-яке порушення має значення в такій війні, яка ведеться в Україні.

"Сучасна війна – це війна за ресурси, і Україна – це Давид, який намагається знайти слабкі місця Голіафа", – сказав колишній міністр оборони України Олексій Резніков.

Удар по нафтопроводу "Дружба" - останні новини

21 серпня виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області після чергової атаки українських дронів. Це вже був другий за останній тиждень удар по об'єкту, перший стався 13 серпня. Попередня атака призвела до того, що Росія тимчасово припинила роботу магістралі, через що Угорщина кілька днів не отримувала нафти.

23 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що за останній тиждень уражено чотири нафтові об'єкти на території Росії. Він уточнив, що це два російські нафтопереробні заводи (НПЗ) та дві нафтоперекачувальні станції (НПС). За словами військового, ЗСУ не зупиняться на цьому й далі будуть й інші атаки.

